Fortviler over medisin-avslag

Kreftmedisinen Ixazomib blir ikkje godkjent i Noreg, ifølge Beslutningsnemnda. Årsaka er at den kostar for mykje målt opp mot effekten. Ein av dei som har kjempa for – og gått i demonstrasjonstog – for denne livsforlengjande medisinen, er Finn Helge Quist frå Haugesund. Han er gift med ei som har beinmargskreft, og er lei for avslaget.