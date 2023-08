Fortsetter med kontroll til sjøs

Politibåten var også lørdag ettermiddag og natt vært på sjøen og gjennomført kontroller. Resultatet ble to forenklede forelegg for manglende flyteplagg i båt ved Røvær, seks for manglende flyteplagg i båt ved Haugesund og ett for hastighet i indre havn Haugesund. En beruset båtfører ved Jorenholmen ble også stanset. Her ble prøver tatt, og sak opprettet.