– Levekårsundersøkelsen forteller ingenting om hvor det er gøy å bo, sier daglig leder i Brodd og Storhaug-patriot, Øyvind Jacobsen.

Den nyeste utgaven av levekårsundersøkelsen i Stavanger slår nok en gang fast at Storhaug er den bydelen med størst utfordringer. Her er det flest områder som skårer høyt – sett i forhold til resten av byen – på indikatorer som kriminalitet, arbeidsledighet og skolefrafall.

Øyvind Jacobsen Foto: Mathias Oppedal / NRK

Men Storhaug-gutt Jacobsen, som også er bystyrerepresentant for Arbeiderpartiet, lar seg ikke skremme.

– Det er kanskje det beste med Storhaug, at det er kanonkjeft å bo her nettopp på grunn av de indikatorene som undersøkelsen viser. Det er store forskjeller på folk, du treffer rik, fattig, gul, blå, rød, folk som jobber i næringslivet, folk som jobber i skole – et differensiert miljø som gjør det utrolig kjekt å vokse opp her, sier han.

Samtidig skriver Stavanger kommune i en pressemelding at levekårene i bydelen har bedret seg siden sist undersøkelse, og at tiltak mot østre del av Storhaug har hatt effekt.

– Her er det gjort nye investeringer på sosial infrastruktur, lekeområder, møteplasser og grøntområder – og så har vi fulgt opp en del grupper som har hatt utfordringer i for eksempel skole og barnehage, sier nestleder i Storhaug bydelsutvalg, Erlend Jordal (H).

Erlend Jordal (H) Foto: Ole Andreas Bø / NRK

Ingen dårlige områder

Det finnes imidlertid ingen områder i Stavanger som er dårlig å bo i, ifølge rapporten. Kommunen slår fast at alle områder i byen domineres av mennesker uten levekårsproblemer. Og at undersøkelsen ikke gir grunnlag for å karakterisere noen områder som gode eller dårlige å bo i.

Bak disse boligblokkene i Østre bydel ligger Badedammen. Dette området er fortsatt et av områdene man finner de største levekårsutfordringene i Stavanger. Foto: Ole Andreas Bø / NRK

Samtidig viser rapporten at det er områder med større levekårsproblemer enn andre – problemer som kan gi en «ugunstig utvikling» hvis det ikke gjøres noe.

Vil ha tiltak mot Hillevåg

Rådmannen mener de positive erfaringene fra Storhaug gir grunn til å rette lignende tiltak mot Hillevåg bydel fremover.

Foto: Fra Levekårsundersøkelsen

Av de 15 levekårssonene med størst utfordringer ligger:

Fem i Storhaug bydel.

Tre i Hillevåg bydel.

Tre i Eiganes og Våland bydel.

Enhver i Hundvåg, Tasta, Hinna og Madla bydeler.

Undersøkelsen måler fem forhold som kan gi en pekepinn på levekårene i byen:

Befolkningssammensetning

Utdanning

Inntekt

Sosiale og helsemessige forhold

Flyttinger

Disse er igjen delt inn i ulike indikatorer, som for eksempel kriminalitet, arbeidsledighet og skolefrafall.

Skal brukes i planlegging

Levekårsundersøkelsen har blitt lagt fram annethvert år siden 2004, og skal legges til grunn for all planlegging i kommunen framover for å hindre opphoping av sosiale problemer.

Hele rapporten kan leses her.