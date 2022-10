Fetteren til Birgitte Tengs har i 25 år kjempet for full renvaskelse for drapet på sin kusine, og fortsatt må han belage seg på å vente. Det synes fetterens far, Jakob, er uutholdelig.

– Det var ikke det jeg håpet, men det nytter ikke for meg å hyle og skrike. Vi må bare vente, sier Jakob til NRK.

Jakob er far til fetteren i Tengs-saken. Foto: Marthe Synnøve Susort Johannessen / NRK

Fetteren ble først dømt i herredsretten for drapet i 1997, men ble året etter frikjent i lagmannsretten. I den sivile delen av saken ble han likevel dømt til å betale 100.000 kroner i erstatning til Birgitte Tengs' foreldre.

Det er denne dommen advokat Arvid Sjødin nå prøver å få opphevet i Agder lagmannsrett.

Norge dømt i Strasbourg

Sjødin, som var på møtet, sier han er godt fornøyd med utfallet.

– Det som ble diskutert, var fremdriften i saken og hvordan den skal skje. Der ble det enighet om at det trengs litt arbeid til, så er det opp til retten å avgjøre hva som skal skje. Om det skal være flere møter eller om det kommer en avgjørelse, sier Sjødin til NRK.

Arvid Sjødin prøver å få opphevet erstatningsdommen mot fetteren til Birgitte Tengs. Foto: Josef Benoni Ness Tveit / NRK

Allerede i 2003 ble Norge dømt i Den europeiske menneskerettighetsdomstolen i Strasbourg for å ha brutt fetterens menneskerettigheter.

Likevel har verken Høyesterett eller lagmannsretten opphevet dommen. På tross av gjentatt forsøk fra fetterens side.

– Jeg skulle ønske det kom et positivt signal i dag. Når det ikke skjer, får vi bare prøve og bite tennene sammen og vente, sier Jakob.

Ny Tengs-rettssak om en drøy uke

3. september i fjor ble en annen Karmøy-mann pågrepet og siktet for drapet på Birgitte Tengs. I forrige uke kom tiltalebeslutningen mot mannen.

Rettssaken mot ham starter mandag 7. november i Haugaland og Sunnhordland tingrett

Arvid Sjødin mener det er uakseptabelt at to forskjellige menn kan bli dømt for samme drap. Han tør ikke anslå hvor lang tid det kommer til å ta før Agder lagmannsrett treffer en avgjørelse.

– Jeg tror ikke det tar altfor lang tid, er Sjødins oppfatning.

John Christian Elden. Foto: Thomas Hagajore Fosse / Thomas Hagajore Fosse

Foreldrene til Birgitte Tengs' bistandsadvokat John Christian Elden, som også var med på møtet, forteller at det var et uformelt planmøte hvor partene prøver å legge en saksfremdrift.

– Jeg skal komme med en vurdering til retten neste uke, sier han.