Fortsatt høy aktivitet i arbeidsmarkedet

– Vi ser foreløpig ingen tydelige tegn på lavere aktivitet på arbeidsmarkedet i Rogaland, sier direktør i Nav Rogaland, Merethe P. Haftorsen, ifølge en pressemelding.

6610 personer var registrert som helt arbeidsledige, delvis ledige eller arbeidssøkere på tiltak ved utgangen av august, viser tall fra Nav.

4268 av dem, eller 1,7 prosent av arbeidsstyrken er helt ledige. Det er en økning på 11 prosent fra samme tid i fjor.

– Ledigheten fortsetter å være på et lavt nivå i Rogaland. De siste månedene har antallet ledige holdt seg på et stabilt nivå, sier hun ifølge pressemeldingen.

Justert for sesongvariasjoner er det en liten økning i antallet helt arbeidsledige den siste måneden.

Langtidsledigheten har siden nyttår økt måned for måned. Men de siste to månedene har det blitt registrert en liten nedgang for dem som har vært registrert som arbeidssøkere i mer enn et halvt år.