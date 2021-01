Fortsatt flest nærkontaktsmittede

I Stavanger har 19 nye personer testet positivt for covid-19. 12 er smittet av nærkontakter, to er smittet på reise, mens fem har usikker eller ukjent smittekilde. I går ble 626 personer fra Sola, Randaberg og Stavanger testet for koronasmitte.