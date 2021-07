Fortsatt få smittede

I Sola er to nye personer koronasmittet siste døgn. Begge er importsmitte, og personene er i 30- og 40 årene. Også i Sandnes er to nye smittede. Dette er et barn smittet av nærkontakt, og en ungdom mellom 10–20 år, som har ukjent smittekilde.