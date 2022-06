Forsvarerne vil føre fetteren som vitne

Dersom det blir tatt ut tiltale mot mannen som er siktet for drapet på Birgitte Tengs, vil forsvarerne hans kreve at fetteren til Tengs føres som vitne. Det skriver Stavanger Aftenblad.

– Vi er opptatt av at retten skal ha hele historien. Slik vi ser det, er det umulig å ha et klart og fullstendig bilde av denne saken uten å kjenne i detalj den etterforskningen som ble gjort de første månedene etter at drapet skjedde, sier en av forsvarerne, Stian Bråstein, til avisa.

Det er Riksadvokaten som avgjør om det skal tas ut tiltale eller om saken skal henlegges.

Fetteren til Birgitte Tengs ble først dømt, men deretter frifunnet for drapet på kusinen. Han ble likevel dømt sivilrettslig til å betale erstatning til Tengs' foreldre.