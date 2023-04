Forsvarere krever nye undersøkelser

Forsvarerne til den dømte i Birgitte Tengs-saken, krever at det blir gjort nye undersøkelser av Birgittes strømpebukse, skriver Aftenbladet. Dette gjelder et håndavtrykk på strømpebuksen som er avsatt med en blodig høyrehånd som ikke er undersøkt. Ankesaken i Gulating lagmannsrett starter i begynnelsen av september etter at den 52 år gamle mannen som er dømt for drapet, anket dommen på 17 år.