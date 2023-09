Forsvarer mener ukjente hår må få betydning

Det ble funnet ni hår i den blodige hånden til Birgitte, som stammer fra andre, men uidentifiserte personer. – Etter vår mening er disse hårene gjerningsrelevante. Vi er helt uenige med aktoratet som sier at dommerne bare skal se bort fra hårprøver i saken fordi hår er flyktige beviser, sier forsvarer Stian Kristensen.

Han påpeker at politiet har brukt betydelige ressurser på håranalyser i Tengs-etterforskningen.

– Når ble hår uten betydning for saken? Vi vet at hårene ikke stammer fra Vassbakk. Vi mener at epitel er like flyktig som hårprøver. Påtalemyndigheten kan ikke bare se bort fra det som ikke passer med Vassbakk i deres historie om ham som gjerningsmann.