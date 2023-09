Forsvarer mener nye analyser kan utelukke Johny Vassbakk

– Fra vår side leser vi de nye resultatene slik at det er funnet Y-kromosomer på Birgittes strømpebukse fra mer enn en mannsperson, altså funn der tiltalte kan utelukkes som bidragsyter, sa advokat Stian Bråstein, en av de to forsvarerne til Johny Vassbakk, da han startet sitt innledningsforedrag i Gulating lagmannsrett onsdag formiddag.

Tirsdag tok aktoratet derimot de nye analysene til inntekt for sin sak.

Uenige om tolkningen

Ifølge statsadvokat Nina Grande er det i en ny prøve funnet 11 DNA-markører fra Vassbakk i nærheten av et blodig håndavtrykk avsatt på Birgitte Tengs.

Grande sa også at det er funnet én til tre DNA-markører som ikke stemmer overens med tiltalte. I disse prøvene mener statsadvokaten at det ikke nok materiale til å peke på noen andre personer.

«En kamp for livet». Slik betegner Johny Vassbakk ankesaken i Gulating lagmannsrett, ifølge forsvarerne. Foto: Hege Vatnaland

– Det er farlig hvis retten allerede nå sitter igjen med et inntrykk av at de foreløpige resultatene fra NFI styrker påtalemyndighetens sak. Det er tale om ekstremt små mengder biologisk materiale. Analysene er svært sensitive, og kvalitetssikringen av analysene som for tiden pågår, kan gi andre resultater, sier Stian Bråstein.

Endelige resultater av de nye analysene er først ventet om et par uker, og konklusjonen her kan bli sentralt for utfallet av rettssaken.

– En kamp for livet

Stian Bråstein sa i innledningsforedraget at saken har vært en enorm belastning for Jonny Vassbakk de siste to årene.

– Han betegner det selv som en kamp for livet.

Ifølge Bråstein er stridens kjerne hvilke føringer som kan trekkes av ørsmå DNA-funn på Birgittes strømpebukse. Da snakker han ikke om de nye funnene, men det som ble behørig behandlet under tingrettssaken.

Johny Vassbakk kjemper for å få omgjort tingrettsdommen på 17 års fengsel. Foto: Privat

– Kan man av dette funnet slutte at Vassbakk er gjerningsmannen? Vi mener det ikke er grunnlag for en slik slutning, og det skal vi komme mye tilbake til utover i rettssaken, sier Bråstein.

– Karakterdrap

Han mener påtalemyndigheten bygger hele saken langs to akser: Y-kromosomet fra Vassbakk, kombinert med det han betegner som et karakterdrap av klienten sin.

– Man prøver å bygge opp historien om en person med avvikende trekk som høres ut til å kunne være den rette. Men allerede nå vil jeg understreke at dette er en sak som særpreges av alt vi ikke vet. Alt som ikke ble undersøkt og avklart i 1995 og i tiden etterpå, hevder Bråstein.

Bråsteins kollega, Stian Kristensen, gikk deretter inn på alle mulighetene for oversmitte av spormateriale, altså faren for at Vassbakk sitt DNA kan ha havnet på Birgitte Tengs som følge av dårlig sikring av beslag hos politiet, eller ved at Vassbakk og Birgitte kan ha tatt på de samme gjenstandene. Mye av forsvaret i saken vil bygges opp rundt slike betraktninger.

Sjokk på sjokk

Før forsvarerne begynte på sine innlegg fortalte bistandsadvokat Erik Lea hvilke enorme belastninger saken har vært for Birgittes foreldre, Karen og Torger Tengs, i 28 år.

Bistandsadvokat Erik Lea, til venstre, hilser på Stian Kristensen, en av forsvarerne. Foto: Gunnar Morsund / NRK

– Det er neppe noe verre en kan oppleve her i livet enn å miste et barn. Har man flere barn, kan man klamre seg til det ansvaret å ta vare på gjenværende barn. Men for Torger og Karen var Birgitte den eneste, sa Lea.

Han fortalte om serien av sjokk for Birgittes foreldre etter at datteren ble funnet drept.

Det var et sjokk da deres egen nevø ble pågrepet, det var et sjokk da han tilsto, det var et sjokk da han trakk han tilståelsen, og det var et sjokk da han til slutt ble frikjent, fortalte Lea.

Etter tingrettssaken kom det fram at Torger Tengs er i en prosess hvor han har begynt å tro på at det nå er rett gjerningsmann som står tiltalt for drapet, mens Karen fortsatt er bestemt på at hennes egen nevø drepte datteren.

Torger Tengs skal innta vitneboksen onsdag ettermiddag, eller mest trolig torsdag formiddag, for å gi sin versjon av hvordan han har opplevd saken. Ifølge Erik Lea er det ikke sikkert at Karen Tengs orker å komme til Stavanger for å følge rettssaken denne gangen.