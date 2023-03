Første spadestikk nytt velferdsbygg UiS

Klokka 11.15 blir første spadestikk tatt på det nye velferdsbygget for studentane på Universitetet i Stavanger. Det er leiar av studentorganisasjonen StOr, Sara Beitz, som tar det første spadestikket. Det nye velferdsbygget skal stå like ved sida av SiS sportssenter, og vil blant anna innehalde tannlegekontor, pub og scene for forskjellige studentarrangement.