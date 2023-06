Første pasient på nye SUS i mai 2025

Den første pasienten flyttar inn på nye sjukehuset på Ullandhaug i Stavanger i mai 2025. ​Sjølve flytteperioden startar 28. april 2025 og går over to veker. – Alle pasientane blir flytta siste helga i perioden, det vil seie søndag 11. mai. Frå dette tidspunktet går me frå delvis til full klinisk drift på det nye sjukehuset, seier administrerande direktør Helle Schøyen.

Opprinneleg plan var å flytte pasientane heilt mot slutten av 2024. Nå blir dette utsett nokre månader for å sikre at alt utstyret som skal brukast i pasientbehandling er grundig testa.

Fleire medarbeidarar vil ha sin første arbeidsdag på Ullandhaug alt i frå starten av 2024.