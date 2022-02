Første koronatilfelle på Utsira

Utsira har fått sitt første registrerte koronatilfelle, melder Dagbladet. Kommunen var lenge den eneste i landet uten smitte. Men i det siste har Utsira forberedt seg på at et utbrudd vil komme.

Ordfører Marte Eide Klovning (Ap) sier til avisa at det er snakk om flere smittetilfeller, og at de ikke har oversikt over hvor mange det gjelder.

Tidligere har en innbygger som var folkeregistrert i Utsira kommune, vært smittet av korona. Men denne personen var bosatt i en annen kommune.