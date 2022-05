Forsøkte å stikke av fra politiet

En patrulje stanset i natt en uregistrert crosser på Bryne. Føreren, en mann i 20-årene forsøkte å unndra seg kontroll, men kvelte kjøretøyet. Ifølge politiet hadde han ikke gyldig førerkort, og fremstod som ruspåvirket. Han vil bli fremstilt for legevakten for nødvendige prøver og anmeldt for forholdet.