Forsøkte å smugle inn 52.000 sigaretter

Torsdag ettermiddag stoppet tollere på Svinesund en varebil. De tre rumenske statsborgerne i bilen opplyste at de var på vei til Stavanger for å besøke en kamerat, og for å søke jobb. Men tollerne trodde ikke på forklaringen.

– Ut fra samtalen bestemte tollerne seg for å ta en nærmere kontroll av varebilen. Etter hvert oppdaget de sigarettene og alkoholen, men det var godt gjemt, sier seksjonssjef Wenche Fredriksen i Tolletaten.

Uvanlig beslag

Etter å ha skannet bilen, fant tollerne det som viste seg å være hele 52.000 sigaretter. Sigarettene var gjemt i veggene i varebilen.

Det er ikke vanlig at tollere finner så store mengder sigaretter.

– Dette er absolutt et stort beslag, sier Fredriksen.

Tollerne fant også 44 liter alkohol i varebilen.

178.000 i avgifter

De tre personene i bilen ble tatt hånd om av politiet, opplyser Fredriksen.

– De tre vil bli utvist fra landet, og bilen er inndratt, sier hun.

Tollbeslaget utgjør 178.000 kroner i avgifter.