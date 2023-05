Forslag om å betale bussbilletten i etterkant

Samferdslepolitikarane i fylket får eit forslag til nytt billettsystem på buss, tog og ferjer til behandling på onsdag. Kolumbus har vore med å utvikla ein system for etterbetaling. Gjennom mobilen betalar du for reisa etter at den er gjennomført, i staden for å kjøpe ein billett først. I tilfelle politikarane seier ja, skal systemet prøvast ut saman med vanlege billettar i eitt år.

For dei som ikkje har mobiltelefon skal det lagast eit eige system.