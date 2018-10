Forskar med dårleg nytt til motstandarane: – Bompengar forsvinn aldri

– Eg har dårleg nytt til dei som trur bompengar vil forsvinne: Det vil dei aldri, slår NTNU-forskar Morten Welde fast.

Forskaren kjem med den nedslåande beskjeden same dag som dei nesten 250.000 innbyggjarane på Nord-Jæren må venne seg til rushtidsavgift og 38 nye bomstasjonar.

– Det skuldast at politikarane arbeider for befolkningsvekst i heile landet, kombinert med at veksten i trafikken skal takast med kollektivtransport, sykkel og til fots.

Morten Welde, forskar ved NTNU. Foto: NRK

– Så dei som aksjonerer mot bompengar gjer det utan grunn?

– Dei vil ikkje lykkast. Eg har inga som helst tru på at bommane i byane blir fjerna. Dei blei fjerna i Trondheim for nokre år sidan. Då auka trafikken umiddelbart, spesielt om morgonen og ettermiddagen. Det tok ikkje lang tid før bomringen var tilbake igjen, svarar Welde.

SPLITTER NY: Ein av dei 38 nye bomstasjonane, her ved Stavanger universitetssjukehus. Foto: Øystein Otterdal / NRK

Den første bomringen på Nord-Jæren blei sett i verk i 2001. Den gong blei det lova at innkrevjinga skulle ta slutt i 2011, altså ti år seinare. Prisen for personbilar på ti kroner i rushtida blei skrudd opp fleire gonger gjennom åra for å auke inntektene.

Då inntektene framleis ikkje var store nok, utvida politikarane i 2011 innkrevjingstida til 2016. Dei vedtok også å krevje inn pengar i tre år ekstra, utover 2016, dersom det var nødvendig.

20 gonger meir i bompengar

I desember 2016 gjekk fylkestinget inn for den nye Bymiljøpakke Nord-Jæren.

Inntektene frå bomringen, altså det bilistane betalar, blir 20 gonger høgare frå 1. oktober 2018 enn då bommane gjekk ned på Nord-Jæren i 2001.

MYNTER: Før kunne du betale med myntar i bomringen på Nord-Jæren. Viss du skulle køyre gjennom fleire bommar den neste timen, kunne du ta vare på kvitteringa og skanne henne i neste bomstasjon. Foto: Torunn Westvik Tørneng / NRK

– Det vil heilt klart bli mindre biltrafikk på Nord-Jæren no. Men blir reduksjonen for stor, så vil det gå utover inntektene frå bommane. Det kan igjen gå på kostnad av prosjekta som er planlagt.

– Men kvifor brukar styresmaktene pisk framfor gulrot?

– Det er mest effektivt å bruke pisken. Den som trur at trafikken vil gå ned berre ved å satse på kollektivtrafikk, er for optimistisk. Det prøvde dei i Stockholm, utan at det hadde noko som helst effekt på biltrafikken.

Opp mot 60.000 innbyggjarar, dei aller fleste med stemmerett, støttar Facebook-gruppa «Bomfritt Jæren – NOK er NOK».

Fortset dei å vera like engasjerte og forarga fram til neste val, kan det føra store endringar i det politiske landskapet lokalt, meiner Svein Tuastad, statsvitar ved Universitetet i Stavanger.

Svein Tuastad, statsvitar ved Universitetet i Stavanger. Foto: Mathias Oppedal / NRK

Arbeiderpartiet, med Sandnes-ordførar Stanley Wirak i spissen, har til dømes tatt til orde for å fjerne rushtidsavgifta i bomringen.

– Skjelv i buksene

– I Sandnes og Stavanger ser politikarar at «ups, dette kan kosta oss veljarar», og så byrjar ein å posisjonere seg i eit spel som ikkje er heilt vakkert. Ein del politikarar skjelv slik i buksene at dei nesten ikkje er til å kjenna igjen.

Men skjelvinga er ikkje tydelegare enn at bomringen kjem til å bli ståande i 15 år, og truleg også lengjer, trur Tuastad.

– Det er ingen grunn til å tru at det blir slutt på eitt eller anna system der bilistar som forureinar må betale, eller ein eller annan type prisregulering for å få ned køane, seier han.