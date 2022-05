Forsinket åpning av Byhaugtunnelen

Byhaugtunnelen i Stavanger åpner ikke før ferien som planlagt. – Det pågår for tiden et omfattende testprogram for å kontrollere at alle trafikk- og sikkerhetssystemer fungerer som de skal, melder Statens vegvesen. Planen var å åpne tunnelen for trafikk før ferien, men dessverre tar prosessen med sikkerhetsgodkjenning lengre tid enn forventet og åpningen må utsettes, sier prosjektleder i Statens vegvesen Anne Merete Gilje. Går alt etter planen, åpner tunnelen i løpet av august.