Forsinkelser på Stavanger lufthavn

Snøværet torsdag gjør at rullebanen på Stavanger lufthavn har vært stengt for brøyting. Tidlig torsdag hadde ingen fly tatt av fra flyplassen, men etter hvert har det blitt mulig for fly å ta av fra rullebanen.

Det har snødd siden 5-tida i morges, og det er ventet at det vil snø helt til i kveld.