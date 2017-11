– Sprekkene gikk tvers over hele veggen her, og bortover og oppover her. Dette er typiske skader som følge av at huset har ristet, sier Eldar Haram.

Det har tatt tid, men nå er skadene på huset reparert. Haram viser fram en tykk bunke papirer. Han mener han har brukt 100 arbeidstimer på å kjempe om erstatning fra Statens vegvesen.

Han mener den ærverdige murboligen på Eiganes i Stavanger fikk flere skader som følge av arbeidet med Ryfast-tunnelen i fjor. Men Vegvesenet var uenig og ville ikke betale erstatning.

20. desember i fjor feiret arbeiderne gjennomslag i Eiganestunnelen, som er en av tunnelene i Ryfast.

Haram gikk derfor til forsikringsselskapet. De konkluderte – stikk i strid med Vegvesenet – med at sprekkene trolig var et resultat av Ryfast-arbeidet, og tilkjente ham 228.000 kroner i erstatning.

– Elendig.

Det er det eneste Haram vil si på spørsmålet om hvordan han føler han har blitt behandlet av Statens vegvesen.

302 klager fra beboere

Vegvesenet har per i dag fått 302 klager på skader på eiendom som følge av arbeidet med landets største vegprosjekt Ryfast.

I tolv av disse tilfellene har Vegvesenet kommet fram til at tunnelsprenging er årsak til skadene, og derfor betalt erstatning.

Men det er trolig langt flere som – i likhet med Haram – har fått skader.

Store deler av Ryfast går under de tettest befolka områdene i Stavanger.

Forsikringsselskapet hjalp

Gjensidige har fått krav fra cirka 30 husstander i Stavanger som følge av Ryfast-sprengingen. I alle disse tilfellene konkluderte Vegvesenet at Ryfast ikke var årsak til skadene.

SR-Bank har fått inn seks saker der beboere mener Ryfast har forårsaket skader på huset, primært eiendommer på Eiganes og Hundvåg. I minst tre av disse SR-Bank betalt erstatning.

If forsikring har betalt erstatning til i alle fall tre husstander på grunn av Ryfast.

Cirka 15.000 salver er fyrt av i prosjektperioden totalt sett. Et fåtall gjenstår, men det er langt fra bebyggelse. Foto: Thomas Ystrøm / NRK

Orka ikke ta kampen mot Vegvesenet

Eldar Harams nabo, Erling Kaspersen, fikk også sprekkskader på fasadene på sitt murhus, og på peisen inne. I motsetning til Haram gikk han rett på forsikringsselskapet, som senere kom og ordnet skadene.

– Hvorfor gikk du ikke til Vegvesenet først?

– Vi hørte at bare et fåtall har fått erstatning fra dem. Å være den lille mann mot Vegvesenet virket fåfengt, sier Kaspersen.

Avviser kritikk

Prosjektleder for Ryfast, Gunnar Eiterjord, avviser at Vegvesenet er for strenge i sine vurderinger knytta til erstatning.

– Jeg tror vi prøver å håndtere folk på en skikkelig og ordentlig måte, sier Gunnar Eiterjord, prosjektleder for Ryfast. Foto: Ole Andreas Bø / NRK

– Jeg kan ikke se at vi kunne gjort det på en veldig mye bedre måte. Vi har gjort en grundig tilstandsvurdering av mange tusen bygg før vi begynte å gjøre noen ting som helst.

Underveis i anleggsarbeidet har vegvesenet registrert hvilken påkjenning omgivelsene har blitt utsatt for. Deretter har et firma med eksperter på bygningsteknikk gjort sine vurderinger. Statens vegvesen beklager at noen føler seg dårlig behandlet.

– Jeg skjønner at noen skuffet for at de ikke får medhold i sitt krav, men jeg håper at de klarer å skille mellom det, og om de eventuelt har fått en behandling de ikke synes er grei.