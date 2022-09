Forsand i Stortinget

Stortinget må si sin mening om Forsand fortsatt skal være en del av Sandnes, eller gå til Strand.

Leder i Kristelig Folkeparti Olaug Bollestad bekrefter overfor Strandbuen at hun vil lever et representantforslag til Stortinget i oktober om at Forsand må bli en del av Strand.

Kommunalministeren ville ikke endre grensen, og Forsand er fortsatt en del av Sandnes.