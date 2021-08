Formidlingspris til Tuastad

Statsviter og samfunnsdebattant Svein Erik Tuastad får Universitetsfondets pris for formidling og samfunnsengasjement for 2020.

Det er første gang prisen deles ut, og Tuastad mottok prisen under semesteråpningen ved Universitetet i Stavanger i dag.

Ifølge juryen får Tuastad prisen fordi han er en av UiS' mest profilerte fagpersoner offentlig. Tuastad er kjent som en aktiv deltaker i debatter, foredragsholder og ekspertkommentator.

Daglig leder for Universitetsfondet, Atle Simonsen, sier at målet med prisen er å premiere dem som gjør en ekstra innsats for å dele kunnskapen og forskningen som finnes ved UiS.