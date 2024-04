Forlik mellom Faber Bygg og Helse Stavanger HF

Helse Stavanger HF og Faber Bygg har inngått et forlik som innebærer at byggherren betaler entreprenørselskapet 15 millioner kroner for arbeid utført på Ullandhaug, melder Stavanger Aftenblad.

De to partene har ikke vært enige om hvem som har ansvaret for at entreprenørens arbeid ble mer kostbart enn den opprinnelige kontrakten tilsa.

Det har resultert i flere krav og motkrav mellom partene. Men nå har partene blitt enige om å forlike saken.

– Vi var i ferd med å forberede en større stevning om sluttoppgjøret da sykehuset lurte på om vi ville ta en ny prat. Sammen fikk vi lagmannsretten med på at vi skulle ta hele saken inn i én rettsmekling. I løpet av én dag med forhandlinger klarte vi å forenes om en løsning som begge parter kunne akseptere, sier daglig leder Jan Arild Wathne i Faber Bygg til Aftenbladet.

I forliket fraskriver Faber seg også muligheten til å kreve ytterligere betaling for gjenstående arbeider som ikke er fakturert i sluttoppgjøret.