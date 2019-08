Forlenget fengsling for drapssiktet

Stavanger-mannen i 30-årene som er siktet for et knivdrap i Latvia i påsken er varetektsfengslet for fire nye uker med brev- og besøkskontroll. Ifølge kjennelsen fra Stavanger tingrett gjenstår det et nytt avhør av siktede etter at politiet nå skal gå gjennom en del nye dokumenter som kom fra Latvia denne uken.