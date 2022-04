Forlenger portforbudet for fjørfe

Mattilsynet forlenger portforbudet for fjørfe i 15 kommuner i Rogaland. Det betyr at fjørfe skal holdes inne eller under tak for å hindre smitte av fugleinfluensa.

Årsaken til at portforbudet blir forlenget er at det trolig kommer inn fugler til Norge med smitte i forbindelse med vårtrekket. Ny vurdering skal gjøres i mai.