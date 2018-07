Forlater FKH 2 til fordel for Vard

Raymond Skjelde går fra FK Haugesund 2 til Vard Haugesund. Det skriver Haugesunds Avis. Det er et steg opp for Skjelde, som dermed går fra å spille i 4. divisjon til å spille for en klubb som kjemper for tilværelsen i 2. divisjon.