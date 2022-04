Forgrep seg på enda flere barn

Politiet mener å ha identifisert flere nye barn som har blitt utsatt for seksuelle overgrep av en ung mann, som har kommet i kontakt med barn gjennom jobben som ungdomsarbeider, skriver Aftenbladet.

Alle de nye fornærmede er barn i alderen 11 til 14 år, og de skal ha blitt utsatt for både nettvoldtekter og fysiske voldtekter.

Mannen ble varetektsfengslet 16. mars, siktet for overgrep mot to gutter under 14 år, men nå er altså siktelsen utvidet til flere fornærmede, og politiet kan ikke utelukke at han har forgrepet seg på enda flere.