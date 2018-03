Foreslo navnebytte i sommer – ble latterliggjort

– Jeg ble vekket av opptil flere SMSer om at jeg hadde fått voldsomt gjennomslag, sier Anna Kvam, politiker og nasjonal talsperson for Miljøpartiet De Grønne (MDG), til NRK.

Torsdag morgen ble det kjent at Statoil bytter navn til Equinor. Men allerede under valgkampen i fjor sommer foreslo Anna Kvam at Statoil burde skifte navn.

Hun foreslo navnet «Statstraum» for å vri selskapet i grønn og fornybar retning, men ble langt på vei latterliggjort av folk i oljebyen.

– En del som jobber for Statoil synes dette var noe tull og ble ganske så arge, sier Kvam.

«En god LATTER»

I kommentarfeltene i Stavanger Aftenblad kunne man i sommer lese følgende:

«Du bokstavelig talt tråkker på den jobben min generasjon, og generasjonen før meg har gjort.».

«En god LATTER forlenger livet, sies det.»

«Miljøpartiet De Grønne bør skifte navn til Miljøpartiet De Galne.»

Konsernsjef Eldar Sætre presenterer det nye navnet på allmennmøte i Stavanger torsdag. Foto: Carina Johansen / NTB Scanpix

Selv om Kvam er usikker på hvor mye hun har hatt å si for navnebyttet til Statoil, så er hun glad for at selskapet gjorde som hun foreslo.

– Dette viser at også Statoil er inne i en omstilling, og at det på et eller annet tidspunkt får konsekvenser for hva selskapet skal hete, og at det ikke bare var jeg som hadde tenkt på det, sier Kvam.

Reagerer på «Equinor»

Også politikere ga Anna Kvam det glatte lag. Frp-politiker Atle Simonsen kalte i Aftenbladet forslaget «bare tull».

Partifelle Roy Steffensen er enig, men han liker faktisk bedre Kvam sitt forslag «Statstraum» enn Statoils eget Equinor.

Roy Steffensen (Frp), stortingsrepresentant for Rogaland. Foto: Frp

– Hvis de først skal ha navnebytte hadde «Statstraum» vært bedre, men jeg mener at et navnebytte er helt unødvendig i utgangspunktet. «Statoil» sier godt hva selskapet driver med og at staten er største eier. Nå føler jeg at det nye navnet tar avstand fra selskapets historie, hva de driver med, hvem de er, sier Steffensen til NRK.

– Hokus pokus-navn

Heller ikke Anna Kvam liker «Equinor».

– Jeg skal ikke være mer ydmyk enn at jeg synes «Statstraum» var et bedre navn enn «Equinor». «Statstraum» vil jo fortsatt si noe om eierskapsmodellen og hva selskapet forhåpentligvis skal drive med i framtiden, mens Equinor tror jeg det skal ta tid å lære folk hva egentlig betyr. Det er et litt sånn hokus pokus-navn.

Informasjonsdirektør i daværende Statoil, Bård Glad Pedersen, sa den gang takk, men nei takk til Kvams forslag om å bytte navn.

– Vi lever godt med det navnet vi har. Olje og gass kommer til å være viktig i mange tiår fremover, sa Glad Pedersen til Nettavisen.