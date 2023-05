Foreslår kutt i forskarlinjene på vidaregåande skular

Forskarlinjene for dei beste elevane på vidaregåande skule i Rogaland, står i fare for å bli lagt ned eller å måtte kutte kraftig i drifta. Det skriv fylkesdirektøren i Rogaland fylkeskommune, etter at fylkestinget i desember i fjor vedtok å kutte 1.5 millionar kroner til desse linjene. Fylkesdirektøren foreslår blant anna at forskarlinja ved Strand vidaregåande blir lagt ned og at linja ved Stavanger katedralskule blir flytta til St. Olav.