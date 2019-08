Foreslår gratis parkering i sentrum

Bystyrekandidat for Høgre i Haugesund, Asle Skjærstad vil ha to timar gratis parkering i sentrum for å auke handelen der. 30 minutt gratis parkering i sentrum er for lite til at folk rekk å handle det dei vil, seier Skjærstad til Haugesunds Avis.