Foreslår færre bussar når bussveien opnar i 2026

Rogaland fylkeskommune skal lyse ut eit anbud for Nord-Jæren som inkluderer Bussveien frå 2026.

I den samanhengen foreslår Fylkeskommunen å redusere dagens frekvens mellom Stavanger og Sandnes på åtte avgangar i timen, til seks gonger i timen.

Konsekvensen av det nye forslaget er at kapasiteten går ned med 25 prosent i rushtida mellom Stavanger sentrum og Forus øst.

Det blir heller ikkje 24-meters lange bussar inkludert i anbudet slik tidlegare omtalt. I staden skal bussane vera 18-19 meter lange.

For å halde oppe nok passasjerkapasitet blir det færre sitjeplasser og fleire ståplasser.

Det var Aftenbladet som først omtalte Bussvei-anbodet i dag.