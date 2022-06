Foreslår å stramma inn på el-bilfordelar

Statens vegvesen foreslår å stramma inn på el-bilfordelar for å få fleire til å velja kollektiv transport, skriv regjeringa i ei pressemelding. Fleire reiste kollektivt før pandemien, og for å få dei til å velja kollektivt igjen, har Samferdselsdepartementet bedt Statens vegvesen undersøka bruksfordelane for elbil i byar. Nå har vegvesenet svart på oppdraget og meiner blant anna at lågare bompengetakst bør gradvist fasast ut.