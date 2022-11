Foreløpig stans for felles kulturhus

Planane om å byggje eit felles kulturhus for heile Karmøy, blei stoppa i formannskapet i Karmøy i går, skriv Haugesunds avis. Kommunedirektøren meinte at Kopervik var den beste staden for eit slikt kommunekulturhus, men eit knapt fleirtal på seks mot fem, stemte for at eit slikt vedtak måtte utgreiast meir.

I utsettingsvedtaket står det at saka skal opp igjen første halvår 2023.