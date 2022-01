Foreldrene til Birgitte Tengs mener det er for tidlig å frifinne fetteren

Det kommer frem i et tilsvar sendt Agder lagmannsrett tirsdag kveld.

– Det var veldig overraskende. Vi har nå et fullt politikorps som sier at fetteren er ute av saken. Da er det nokså oppsiktsvekkende at folk utenfor kan sitte med en slik oppfatning som dette, sier fetterens forsvarer Arvid Sjødin til NRK.

Som NRK skrev tidligere i fjor høst, sendte Arvid Sjødin på vegne av Tengs' fetter en anmodning til Agder lagmannsrett om å få erstatningsdommen mot fetteren gjenåpnet.

Bakgrunnen er at en annen karmøybu i 50-årene i september 2021 ble pågrepet og siktet for drapet.

– De må bevise fetterens skyld

Han sitter for øyeblikket i varetekt, og i oktober skrev Gulating lagmannsrett i en kjennelse at de mener det er «meget sterk sannsynlighet for at siktede har begått drapet».

Nå mener lagmannsretten at begjæringen til Tengs sin fetter skal fremmes til ordinær behandling. De ba også Sjødin vurdere om fetteren også burde be seg frifunnet dersom saken ble gjenopptatt.

Det gjorde Sjødin.

Ifølge Sjødin vil foreldrene og deres bistandsadvokat nå være nødt til å bevise fetterens skyld i en rettssak i Agder lagmannsrett.

– Etter tvisteloven så skal en dom opprettholdes om det er sannsynlighetsovervekt for at han har begått handlingen. I dette tilfellet er fetteren frikjent og det er en annen som er siktet i samme sak. Da er vilkårene oppfylt, sier Sjødin.

Ber lagmannsretten avvente

Foreldrene, via bistandsadvokat Elden fikk frist til 11. januar å mene noe om saken. Det har de altså nå gjort.

De vil ikke droppe erstatningskravet mot fetteren, og vil ikke ta stilling til spørsmålet enda.

– Vi har bedt lagmannsretten stille begjæringen i bero inntil det enten foreligger henleggelse eller dom i den nye siktelsen. Hvis det blir ny straffesak, vil bevisene prøves offentlig, og det vil være mulig å gjøre seg opp en mening om det er nye bevis av betydning, skriver Elden i en SMS til NRK.

Ifølge Elden holder foreldrene åpnet at det kan skje, men sier de foreløpig er langt fra å komme til en slik konklusjon.

– Det er mulig vi vil tiltre begjæringen. Men det er for tidlig å mene noe om, sier han.

Dømt til å betale erstatning

Birgitte Tengs ble funnet drept like ved hjemmet sitt i Gamle Sundveg på Karmøy i 1995. I 1997 ble fetteren først dømt, så frikjent i lagmannsretten.

Dagen etter han ble frikjent ble han likevel dømt i den sivilrettslige saken. Han ble dømt til å betale 100.000 kroner i erstatning til Tengs sine foreldre.

NRK forklarer Birgitte Tengs-saken enkelt oppsummert Bla videre Birgitte Tengs (17) ble funnet drept nær hjemmet sitt på Karmøy i 1995. Hvem drepte Birgitte? En omfattende drapsetterforskning førte til at Birgittes fetter kom i politiets søkelys. Fetteren tilsto først drapet og ble dømt i tingretten. Senere trakk han tilståelsen. Hvorfor trakk fetteren tilståelsen? Politiet fikk kritikk for avhørsmetodene som ble brukt. Fetteren og forsvarerne mente at tilståelsen ble presset fram i avhør og valgte å anke dommen. Hva ble resultatet i lagmannsretten? I lagmannsretten ble fetteren frikjent for drapet, men dagen etter frifinnelsen ble han dømt til å betale 100.000 kroner i erstatning til Birgittes foreldre i en sivil erstatningssak. Hvordan er det mulig? I en sivil rettssak gjelder andre beviskrav enn i en straffesak. Derfor kan dommene i to slike saker bli forskjellige. Erstatningskravet ble senere droppet, men selve erstatningsdommen ble stående. Hvorfor ble ikke saken avsluttet her? Fetteren ønsket å bli kvitt erstatningsdommen og tok saken videre til menneskerettighetsdomstolen i Strasbourg. Her fikk han delvis medhold. Hva ble resultatet i Strasbourg? Den norske staten ble dømt til å betale erstatning til fetteren. De mente erstatningsdommen gikk for langt i å forutsette at fetteren var skyldig. Men erstatningsdommen ble fortsatt ikke opphevet. Er saken oppklart? Birgitte Tengs-saken ble etterforsket av «cold case»-gruppen i Kripos. Nye DNA-analyser førte til at en mann i 50-årene ble pågrepet i september 2021. Han er nå siktet for drapet. Samtidig skal retten nå vurdere erstatningsdommen mot fetteren på nytt. Drapet på Birgitte Tengs Forrige kort Neste kort

Erstatningskravet ble senere ettergitt, men dommen har hele tiden stått ved lag. Til tross for at Norge led nederlag i saken i Menneskerettsdomstolen i Strasbourg.

Begjært saken gjenåpnet 11 ganger

Denne dommen har både fetteren og far til fetteren, sammen med deres advokat Arvid Sjødin kjempet mot siden dommen falt. Hele elleve ganger har de begjært saken gjenopptatt, men fått avslag.

På det tolvte forsøket lyktes de. Agder lagmannsrett skrev i fjor høst at det hadde vært en betydelig utvikling i saken siden forrige behandling i lagmannsretten i mai 2020.

Birgitte Tengs ble funnet drept ved Gamle Sundvegen om morgenen lørdag 6. mai 1995. Stedet er ikke langt fra hjemmet der Birgitte bodde med sine foreldre. Kvelden før var Birgitte med på et møte på Avaldsnes før hun dro videre til Kopervik sentrum. Birgitte ble gjenkjent i gågata i Kopervik seint fredags kveld. Dette er den siste sikre observasjonen som er gjort av henne. Hun skal hun også ha snakket med sjåføren av en bil i samme område. Denne personen har aldri blitt identifisert. Like over midnatt så to vitner en bil kjøre i høy hastighet opp Gamle Sundvegen. Gamle Sundvegen er den veien der Birgitte Tengs ble funnet drept lørdags morgen. Veien er i dag stengt for ordinær biltrafikk.

