– Det er ganske tøft å stå her, sier Geir Nedrejord.

Han står på E39 og ser utover Lundevatnet hvor stesønnen (16) ble funnet druknet for et drøyt år siden. To dager før ble den sterkt berusa 16-åringen satt av på rasteplassen like ved.

– Jeg føler rett og slett ubehag. Jeg synes det er rart at sjåføren skal få slippe unna med dette her, å ha satt ham av i en sånn tilstand, sier Nedrejord.

Sjåføren av bilen ble siktet for å ha forlatt 16-åringen i en hjelpeløs tilstand, men saken har nettopp blitt henlagt av statsadvokaten.

Stefar Geir Nedrejord ved korset som er satt opp ved stedet der 16-åringen ble funnet. Foto: Anders Fehn / NRK

Ønsker straff og svar

Det vil ikke stefaren, faren og moren ha noe av: De anker avgjørelsen inn til riksadvokaten.

– Jeg mener det er helt totalt galt hvis sjåføren ikke får noe straff for det, sier Nedrejord.

– Det er straffen som er viktigst for dere?

– Straff og svar på hvorfor de kjørte fra ham her.

– Tror du at dere vil få svar på det?

– Nei, jeg redd for at vi aldri får noe svar. Så vi lever i uvisshet. Det er tungt, fryktelig. Det tar jo på psykisk, sier stefaren.

Letemannskaper og politiet oppdager gjenstander som kan knyttes til 16-åringen under leteaksjonen 15. august i fjor. Kort tid etter finner de gutten i vannet like ved. Foto: Ole Andreas Bø / NRK

16-åringen hadde vært på en fest sammen med noen venner da han på hjemturen ble satt av på en rasteplass på E39 like ved fylkesgrensen mellom Rogaland og Vest-Agder.

Nedrejord kikker over autovernet. Det er cirka åtte meter ned til vannet.

– Jeg tror at han gikk over veien for å ringe hjem og bli hentet, men så ramlet han utfor.

For svake bevis

Politiet endte først opp med en henleggelse av saken som intet straffbart forhold, men statsadvokaten ba politiet foreta nye avhør. Nå er dette gjort og statsadvokaten har landet på samme konklusjon som politiet – henleggelse på grunn av for svake bevis.

Familien har tre uker på seg til å eventuelt klage henleggelsen inn for Riksadvokaten. Farens bistandsadvokat Svein Erling Jensen anbefaler dem å ta saken videre.

– Denne gutten har blitt forlatt på et sted der det ikke er folk eller aktivitet. Dette burde absolutt vært en straffbar handling, sier Jensen.

– Finner svar i sakspapirene

Sjåførens forsvarer, Odd Rune Torstrup, ber familien lese straffesaksdokumentene hvis de vil vite hva som skjedde.

– Det kan de gjøre på politihuset eller hos lensmannen på Moi. De har rett til innsyn i saken, og den innsynsretten regner jeg med at de bruker, sier advokaten.

– Jeg har gjennomgått saken, og det er på det grunnlaget at jeg er sikker på at denne henleggelsen er helt korrekt.

– Hva skjedde bilen?

– Det som skjedde i bilen var at det etter hvert ble en ugrei situasjon. Jeg vil ikke gå inn i detaljer, men det var ikke unaturlig at en person gikk ut av bilen. Det som deretter skjedde er en tragedie, men det er ingen som kan lastes for det, sier Torstrup.