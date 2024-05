Forbundet seier nei til amerikansk uttak til EM

Det kunne blitt eit amerikansk uttak til 5000 meter i EM på Bislett neste torsdag. Der er det eit 5000 meterløp, og den av Per Svela og Henrik Ingbrigtsen som fekk best tid, kunne fått den ledige EM-plassen.

Men Friidrettsforbundet seier nå nei til denne løysinga og held fast på at det er resultat før Bislett som gjeld. Både Svela og Ingebrigtsen har klart EM-kravet på 5000, men det er truleg berre plass til ein av dei i EM.