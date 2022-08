Forbudt med rullestol på Vigdel-stranda

Statsforvalteren vil opprettholde forbudet mot å bruke

strandrullestol for funksjonshemmede på Vigdel-stranden i Sola. Det er klart etter et dialogmøte med Jæren Friluftsråd etter at de klaget på vedtaket.

Statsforvalteren mener feil bruk av en slik strandrullestol kan gjøre mye skade på stranden, og derfor strider mot landskapsvernet av Jær-strendene.