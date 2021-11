Forbud mot fuglejakt i 15 kommuner

Mattilsynet innfører jaktforbud på fugl i deler av Rogaland. Forbudet er et av flere tiltak for å hindre spredning av fugleinfluensa, skriver Mattilsynet i en pressemelding.

Jaktforbudet gjelder de samme kommunene som allerede har portforbud for fjørfe og andre fugler i fangenskap: Kvitsøy, Randaberg, Sandnes, Sola, Stavanger, Klepp, Time, Gjesdal, Hjelmeland, Strand, Bjerkreim, Lund, Sokndal, Eigersund og Hå.

– Det er påvist smitte av fugleinfluensa på ville fugler i dette området, sier Ole-Herman Tronerud, fagdirektør i Mattilsynet.

Tiltaket innføres for å beskytte matproduksjon av egg og slaktekylling.

– Vi forstår at dette er dårlige nyheter for fuglejegere i området som hadde gledet seg til selvskutt middag fremover, men vi håper på forståelse for at det er et nødvendig tiltak for å hindre smitte av fugleinfluensa, sier Tronerud.

Jaktforbudet oppheves så snart det er forsvarlig.