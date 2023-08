– Det tok bare noen uker før det gikk hull bak i hælene på det nyeste paret. På det første paret tok det litt lengre tid, to–tre måneder.

Aleksander Olsvik fra Stavanger er skuffet. Det første paret med Hoka-sko han kjøpte, går han med til vanlig. Han synes de er gode å gå i fordi sålen er så myk.

Derfor har han prøvd å reparere dem selv med lapper over hullene. Men lappene gnager, så skoene er ikke gode lenger.

Olsvik

– Nå stikker lappen inn i hullet. Hvis jeg går mye ned dem, gnager det.

Han kjøpte et nytt par som skulle brukes til løping. Det tok bare noen uker før det gikk hull på hælen.

– Jeg tenkte at dette er for dårlig, men jeg skulle ikke være en av dem som klagde.

Hans mor fortalte at hun kjente mange som opplevde akkurat det samme. Så snakket han med venner, og flere fortalte om samme problem.

Hoka-sko

Skoene kostet nærmere 2000 kroner paret, så Olsvik bestemte seg til slutt for å klage. Da var skoene brukt i 7–8 måneder og framstod med slitasje.

Klagen ble avslått. Olsvik har forståelse for det, for skoene var godt brukt da han endelig tok bilder av dem.

– Det var dumt at jeg ikke klaget med en gang, for da så skoene nesten nye ut. Ingen andre løpesko jeg har hatt, har røket på samme måte.

Olsvik er ikke alene om å oppleve problemet. Over 30 prosent av kundenes Trustpilot-anmeldelser om Hoka-sko handler om at kvaliteten ikke er som forventet.

Klager på Hoka-sko Ekspander/minimer faktaboks På nettstedet trustpilot.com kan en forbruker skrive anmeldelser av ulike virksomheter. I slutten av juli gikk NRK gjennom en rekke anmeldelser på nettstedet.

Gjennomgangen omfatter Hokas eget utsalgssted på nett hoka.com, Olympia Sport, Sport1 og andre nettbutikker som oppgir at de selger Hoka – til sammen tolv utsalgssteder.

På de tolv nettstedene var det 178 anmeldelser som inneholder ordet hoka. Alle disse anmeldelsene er lest.

58 av dem er negative tilbakemeldinger som handler om kvaliteten på skoene. Det er både hælen, sålen og stoffet.

De negative tilbakemeldingene utgjør over en tredel (33 prosent) av anmeldelsene om Hoka-sko.

Skomakeren kjenner problemet

Skomaker Ingve Hinnaland i Ingves Flikkbar og skoservice på Bryne har i sommer fått inn 10–12 par med Hoka-sko. Alle med problemer bak i hælen.

Skomaker Ingve Hinnaland

– Noen av disse har vært nesten helt nye, andre eldre. Jeg synes det er fint å kunne hjelpe, men det er altfor tidlig med såpass dyre sko. De bør holde i 2–3 år, mener han.

Hinnaland sier at han også får inn andre joggeskomerker til reparasjon, men aller flest Hoka.

Hoka-sko

Importøren avviser dårlig kvalitet

Selskapet Run er eneste importør av Hoka til Norge. Run går eventyrlig godt, og solgte sportsutstyr for 733 millioner kroner til butikker i fjor, skriver E24.

Deleier og daglig leder Carl Jørgen Nordberg mener majoriteten av kundene er meget godt fornøyd med kvaliteten.. Han viser til at Hoka har lavere reklamasjonsrate enn det som regnes som bransjestandard på 2 prosent.

– Sko er en forbruksvare, og forventet levetid må regnes ut fra den bruken den er utsatt for og hvor mange timer den benyttes. Dette kan selvfølgelig variere veldig fra bruker til bruker, sier han og legger til:

– Vi vil nok oftere oppleve at de som er misfornøyd med noe er de som ytrer seg, mens de mange fornøyde kundene sjelden bruker tid på dette.

Ingve Hinnaland

– Skal vare mye lenger

Forbrukerrådet mener joggesko skal vare i minst to år med normal bruk.

– Klagefristen er minst to år. Hvis de er ment å vare vesentlig lenger enn det, kan klagefristen være hele fem år. Vi får av og til henvendelser fra forbrukere som har kjøpt Hoka-sko, og som er misfornøyd med kvaliteten, sier juridisk seniorrådgiver Thomas Iversen.

Juridisk seniorrådgiver i Forbrukerrådet, Thomas Iversen.

Dette betyr ikke at alle tilfeller av at skoen ikke funker, gir rett til reparasjon eller pengene tilbake. Med joggesko kan du for eksempel løpe så mye at de er helt utslitt før den tid.

Bransjen uenig med Forbrukerrådet

Norsk Sportsbransjeforening mener på sin side det er umulig å si hvor lenge joggesko skal vare.

Administrerende direktør i Norsk Sportsbransjeforening, Trond Evald Hansen.

– Dette stusser jeg til dels kraftig over. Det vitner om at Forbrukerrådet mangler kunnskap. Det er veldig snålt at Forbrukerrådet kan si at treningssko skal vare i to år med normal bruk. Hva er normal bruk?, spør administrerende direktør Trond Evald Hansen.

Han vil ta saken opp med Forbrukerrådet.

Olsvik i Stavanger er ikke så veldig fristet til å kjøpe flere Hoka-sko når han ser hvordan de blir etter noen måneders bruk.

– Jeg mener de bør holde minst ett år, men det gjør de ikke. Vi får se om den gode sålen frister meg igjen, eller om det blir å gå tilbake til de merkene jeg har brukt før.