Forbikjøring mulig årsak til ulykke

Politiet melder at de har ankommet Suldal. To personer er fraktet til sykehuset i ambulanse, etter trafikkulykken for drøyt to timer siden. Skadeomfanget er ukjent. Uhellet kan se ut til å ha skjedd ifm. forbikjøring, og politiet foretar avhør.