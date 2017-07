For to år siden ble vestpåbudet innført – nå stiger antall dødsulykker med fritidsbåter igjen

– Det handler ikke om kunnskap, men holdninger, sier avdelingsdirektør for kommunikasjon i Sjøfartsdirektoratet, Dag Inge Aarhus.

Flere av dem som omkommer på sjøen, har ikke på seg redningsvest. Helt ferske tall som presenteres i Sjøfartsdirektoratets statistikk «Dødsulykker med fritidsfartøy» viser at antall dødsulykker med fritidsbåt har økt kraftig i år. Fra 10 i første halvår 2016, til 16 i første halvår i 2017. Antallet omkomne i første halvår i år er også høyere enn 2015, 2014 og 2013.

Dag Inge Aarhus fra Sjøfartsdirektoratet Foto: Haakon Nordvik / Sjøfartsdirektoratet

– Jeg hadde forventet at vi kunne beholdt den gode trenden fra i fjor, så jeg er litt overrasket over at det har vært en så stor økning i første halvår, sier Aarhus.

For to år siden ble det påbud med redningsvest i fritidsbåter. I fjor så man effekten da antall dødsulykker falt fra 14 til 10 i første halvår mellom 2015 og 2016. Men nå har trenden altså snudd.

– Skremmende

I Haugesund legger ekteparet Steffensen fra Bergen i havn. I 35 år har de hatt sitt private redningsvestpåbud, men på sjøen ser de at det er mange som ikke har samme holdning som dem.

– Det er skremmende. Det er ganske bekymringsfullt at så mange ikke tar sikkerheten på alvor, sier Unni Marie Steffensen.

Størstedelen av dem som omkommer i ulykker med fritidsbåt er menn over 50 år.

– Vi ser at andre lar være å bruke vest. Det er voldsomt dårlig med tanke på at barn ser at voksne ikke bruker vest, sier Steffensen.

Holdninger

– Det har med holdninger å gjøre. At man gjerne overvurderer sin egen mulighet til å overleve når man havner på sjøen, sier Aarhus fra Sjøfartsdirektoratet.

Han mener det er helt klart dette det står på ettersom man ser en økning i antall omkomne til tross for vestpåbudet.

– Alle kunne ikke blitt berget av den vesten, men det er en enkel livsforsikring å ta i bruk.