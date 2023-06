For mange tilsette i Gjesdal kommune

Gjesdal kommune innfører tilsettingsstopp, skriv Gjesdalbuen. Ifølge kommunedirektør Pål Larsson har kommunen for mange tilsette. I tida framover kan det bety at tilsette som sluttar ikkje blir erstatta, seier Larsson. Gjesdal kommune treng pengar til blant anna å drive nytt legekontor og til å betale SFO, som nå har blitt gratis for barna.