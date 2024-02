For første gang: Mer enn 25 prosent av sykefraværet skyldes psykiske lidelsen

Andelen tapte dagsverk grunnet psykiske lidelser har hatt en gradvis økning over tid. Sammenlignet med samme kvartal i tidligere år, er det først i fjerde kvartal av 2023 at andelen er på over 25,0 prosent.

Totalt var det 702 932 dagsverk som gikk tapt til legemeldt sykefravær i fjerde kvartal 2023. Dette tilsvarer 5,2 prosent av de avtalte dagsverkene i Rogaland, mens det på landsbasis var et snitt på 6,0 prosent.

− Vi har over tid sett en økning i antall arbeidsdager som går tapt til psykisk sykdom. At en fjerdedel av sykefraværet skyldes psykiske lidelser, er bekymringsfullt. Vi vet at det å være helt eller delvis i jobb har positiv effekt på helsen, sier direktør i NAV Rogaland, Merethe P. Haftorsen.