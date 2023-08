– Hallo! Du må bare si fra om du lurer på noe!

Thor Are Herøy Knudsen fra Hylkje nord i Bergen bretter partiprogrammer rundt stemmesedler og forsøker å lokke forbipasserende inn i valgboden på Torgallmenningen.

– Jeg har ikke vært med i et politisk parti før jeg meldte meg inn her, sier han.

30-åringen var én av dem som stemte på partiet som endte opp med et valgskred for fire år siden: Protestpartiet Folkeaksjonen nei til mer bompenger (FNB).

Nå står han på stand for et annet lite parti som vinner stadig mer terreng, nemlig Industri- og næringspartiet (INP).

– Det var ganske spontant at jeg meldte meg inn egentlig. Slagordet «utvikle og ikke avvikle» traff meg. Jeg kjente at jeg hadde lyst til å si min mening og synes det er viktig å være med og bidra, sier Knudsen.

Industri- og næringspartiet ble stiftet på Rjukan 29. februar 2020. Årets valg er det første lokalvalget der partiet er representert.

I Kvernevik i Stavanger kommune er INP godt synlige på stand utenfor den lokale butikken.

Sier «nok er nok» til Folkets Parti

Og nye partier kan gjøre brakvalg i kommunene, som Folkeaksjonen nei til mer bompenger gjorde i 2019.

Da fikk FNB (nå Folkets Parti) 9,2 prosent av stemmene i Stavanger, og ble tredje størst i kommunen. I Alver var partiet størst, og fikk 22,2 prosent av stemmene.

I bystyret i Bergen fikk partiet inn 11 representanter.

Nå har protestene stilnet, og oppslutningen til Folkets Parti ligger samlet sett på 1,4 prosentpoeng i en fersk måling gjort av Norstat for NRK.

Folkets Parti har dermed mistet nesten all støtte de hadde i de områdene hvor partiet sto sterkest.

– Det er en typisk skjebne til et ensaksparti. De klarer ikke å profilere seg bredere, og den saken forsvinner, sier statsviter og valgforsker Svein Tuastad.

Ifølge meningsmålingen vil bare 7,3 prosent av de som stemte FNB i 2019 stemme FP i årets valg.

Men hvor går proteststemmene nå?

De fordeler seg på flere ulike partier:

Høyre får tilbake velgere

Velgerne i områdene hvor FNB var store i 2019, har i større grad tillit til småpartier enn man har andre steder. 11,3 prosent vil stemme på et parti som ikke sitter på Stortinget i dag. Tilsvarende tall for Norge samlet sett er på 8,8 prosent.

MDG går fram 2,1 prosentpoeng i disse områdene, mens siste nasjonale partibarometer viser at MDG generelt i landet går litt tilbake.

Høyre går fram cirka 11 prosentpoeng i disse områdene, noe som er en enda større framgang enn i landet ellers.

– Høyre gjorde det sjokkerende dårlig i blå kommuner i 2019 på grunn av bompengepartiet. Det vi kommer til å se nå er at kommunene blir mer like som de var før bompengeopprørene. Nå er den viktigste konkurrenten borte, sier valgforsker Tuastad.

Statsviter og valgforsker ved Universitetet i Stavanger, Svein Tuastad. Foto: Josef Benoni Ness Tveit / NRK

INP har noe større oppslutning i områdene enn i landet generelt, med 3,6 prosentpoeng.

– INP og bompengepartiet består av mange av de samme velgerne, sier Tuastad og fortsetter:

– Men bompengesaken var en lokal sak knyttet til et opprør mot akkurat den saken. INP har en mye bredere politisk profil med mer konservative industrivelgere som er mot det grønne skiftet.

Likevel er de ikke i nærheten av å ha den samme kraften som FNB hadde i 2019, med en oppslutning på 14,8 prosentpoeng i områdene.

Bompengesaken ikke helt borte

Når de spurte blir minnet på bompengesaken, sier en drøy halvpart at saken er viktig eller veldig viktig.

Temaet er med andre ord ikke borte, men det er ikke lenger avgjørende for velgerne.

Frode Myrhol er partileder i Folkets Parti. Han synes det er trist at de ikke står like sterkt som i 2019.

– Jeg er skuffet over at velgerne ser ut til å forlate oss, sier han.

Frode Myrhol fra Folkets parti (FNB) sitter i kommunestyret i Stavanger. Foto: Øystein Otterdal / NRK

Han tror det henger sammen med at mange oppfatter dem som et ensaksparti.

– Folk er mer opptatte av renter, strøm- og matvarepriser, og ikke like opptatte av bompenger som i 2019. I tillegg er vi et lite parti.

– Hvordan ser du på framtiden til partiet?

– Det er avhengig av valgresultatet, men ingenting kan sammenlignes med suksessen vi hadde i 2019. Om vi nå går inn i en periode der vi ligger på vippen til å få inn en eller to representanter, betyr ikke det slutten på partiet, sier han.

Fra listekandidat i FNB til leder i INP

I bydelen Kvernevik i Stavanger stemte 14,1 prosent av velgerne på FNB for fire år siden.

Jan Inge Selvik er leder i INP i Rogaland og toppkandidat i Stavanger, og har brukt utallige timer på stand for INP.

Men for fire år siden stod han på listen til FNB (nå Folkets parti).

– Folk var veldig leie av bompenger i 2019. Og der vant nok Folkets parti mange stemmer. INP går ikke ut med en sak, men et vidt spekter av mange saker, sier Selvik.

Øystein Brendbo og Jan Inge Selvik i INP. Foto: Erik Waage / NRK

For fire år siden var det den ytre bomringen i Bergen som ble tungen på vektskålen for Thor Are Herøy Knudsen i Bergen.

– Angrer du på at du stemte FNB?

– Det er lite optimalt med intriger, men jeg hadde angret mye mer om jeg ikke stemte i det hele tatt. FNB var det som føltes riktig for meg den gangen, seier Knudsen.

Herøy Knudsen mener at det er greit å ha gjort noe annet enn å være yrkespolitiker. Han mener krav om fem års arbeidserfaring fra noe annet er en god grunnverdi. Foto: Agnieszka Iwanska / nrk