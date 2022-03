Politiet får kjeft for Twitter-melding: – Jeg kjenner jeg koker av sinne

– Jeg kjenner jeg koker av sinne. Det er så lavmål av politiet i Sør-Vest, sier politisk kommentator Trond Birkedal.

Politiet i Sør-Vest har fått kraftig kritikk for Twitter-melding natt til fredag.

NRK har valgt å ikke gjengi den opprinnelige Twitter-meldingen, men velger å si at den handler om en kvinne.

De fulgte opp og forklarte at kvinnen ble anmeldt for ordensforstyrrelse, forulemping av offentlig tjenesteperson og for narkotikabruk.

Dette har satt flere sinner i kok på Twitter. Twitter-meldingen har i skrivende stund fått kommentarer og 48 retweets. En Twitter-bruker har også anmeldt politiet til Spesialenheten for politisaker.

Ina Roll Spinnangr er leder i Foreningen tryggere ruspolitikk. Foto: Amalie Henden / NRK

Mener det kan være brudd på taushetsplikten

Leder for Foreningen tryggere ruspolitikk, Ina Roll Spinnangr, mener det er utleverende.

– De skriver at hun har brukt narkotika. Da har de utlevert sensitiv informasjon om henne. Dette er et godt eksempel på at politiet har mer behov for å stigmatisere og straffe enn å hjelpe, sier hun.

Leder av Rusmisbrukernes interesseorganisasjon (RIO), Kenneth Johansen, hadde ikke sett Twitter-meldingen før NRK videresendte den på melding. Etter noen minutter tikket det inn melding fra Johansen:

«Å, i helvete».

Han mener det er mye å sette fingeren på.

– For det første setter politiet en åpenbart syk person i arrest. I tillegg straffeforfølges hun for narkotikabruk, som det begynner å bli ganske tydelig at avviker fra en samlet lovgivers vilje på feltet, sier Johansen.

Kenneth Arcanter Johansen fra RIO. Her sammen med tidligere helseminister Bent Høie. Foto: Terje Bendiksby

Har anmeldt politiet tidligere

Han reagerer også på at de skriver om dette i sosiale medier. Selv har han akkurat klaget inn Utrykningspolitiet (UP) i Sør til Spesialenheten for politisaker etter at de la ut bilde av en mann de tok blodprøve av.

– Saken ble henlagt, men vi har påklaget den avgjørelsen, sier Johansen.

Også stortingsrepresentant for Venstre, Ingvild Wetrhus Thorsvik, mener språkbruken bidrar til økt stigma for denne kvinnen.

– Jeg vil anta at det oppfattes som ydmykende for kvinnen. Jeg syns det vil være på plass med en beklagelse fra politiet til denne kvinnen, sier hun.

Ingvild Wetrhus Thorsvik (V) mener politiet burde ha spart seg for Twittermeldingen. Foto: Patrick da Silva Sæther / NRK

Hun påpeker at det er viktig med åpenhet og mener det er fint de synliggjør hva de gjør for omverdenen, men påpeker at de i denne situasjonen kunne spart seg fra å tvitre.

– For meg virker det som et menneske som er i krise eller i en vanskelig situasjon, og så brukes det nesten litt som underholdning, sier hun.

Også politisk kommentator Trond Birkedal mener politiet i Norge må ta seg en runde på hva de faktisk skal bruke Twitter-kontoene til.

Det er nemlig ikke første gang de skriver ting som får reaksjoner på sosiale medier.

– Slike karakteristikker hører ikke hjemme noen plass, sier Birkedal.

Politiet i Sør-Vest legger seg flate etter en Twitter-melding i natt. Foto: Josef Benoni Ness Tveit / NRK

Legger seg flate

Politiet legger seg flate, og har nå slettet Twitter-meldingen.

– Tweeten burde ikke ha blitt skrevet på denne måten. Vi beklager at det ble tvitret på den måten, sier Svein Kjetil Larsen, fag- og opplæringsansvarlig i operasjonssentralen i Sør-Vest.