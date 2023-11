Folk i Ørsdalen vil ikkje overta det nye grendahuset

Bjerkreim kommune vil at dei som bur i Ørsdalen skal overta ansvaret for drifta av det nyleg gjenoppbygde grendahuset i dalen, skriv Dalane Tidende. Det er ikkje bebuarane der særleg interesserte i, opplyste administrasjonen i kommunen under formannskapsmøtet i går.

– Det har ikkje akkurat vore jippi-stemning i Ørsdalen for kommunen sitt ønske, opplyset Kristian Nomedal, som er kommunalsjef for landbruk, miljø og teknikk.

– Me må få ei sak på bordet så me får løyst dette politisk og kjem vidare, konkluderte ordførar Tone Vaule (Ap).