– Ungene er jo forberedt på at de gjerne må være alene i år. Men det blir jo i så fall forferdelig trist.

Mannen Egil har det ikke lettere.

– Vi tenker på det nesten hele tida.

DISKUTERER: Egil Kjøsnes sier organisering av julaften er et daglig samtaleemne. Foto: Odd Rune Kyllingstad / NRK

På onsdagens pressekonferanse ba statsminister Erna Solberg (H) om at folk ikke legger opp til en stor jule- og nyttårsfest.

– Feiringen i år kommer til å bli annerledes. Dette er ikke julen hvor du møter gamle klassekamerater og hele storfamilien, var budskapet fra Solberg.

Avklaring neste uke

Solberg varslet at det vil komme konkrete råd om jule- og nyttårsfeiringen i neste uke.

Foreløpig er anbefalingene fra regjeringen blant annet å begrense antallet sosiale kontakter, ikke ha flere enn fem gjester privat, og unngå unødvendige innenlandsreiser.

VÆR TÅLMODIG: Statsminister Erna Solberg sa onsdag at det viktigste nå er å holde ut smitteverntiltakene, og at det er lys i tunnelen. Foto: Vidar Ruud / NTB

Mange er nå i gang med å legge alternative juleplaner.

– Plan A er å være med foreldre, bror og besteforeldrene som vanlig. Plan B blir uten de gamle, sier student Lene Vormestrand fra Vindafjord.

Rogalandskommunen er rammet av en kraftig smittebølge. To eldre kvinner har dødd av covid-19 på et sykehjem, og 88 personer er smittet.

– Jeg håper det blir bedre, men tror vi må holde oss til nærmeste familie. Det kan bli ensomt for de gamle, sier studenten.

PLANLEGGER: Lene Vormestrand fra Vindafjord er student i Stavanger, og frykter hun ikke får være med besteforeldrene på julaften. Foto: Odd Rune Kylllingstad / NRK

Venter med billettkjøp

Usikkerheten gjør at færre enn normalt har forhåndsbestilt togbilletter til julereisen.

Både Go-Ahead og Vy melder om god kapasitet foreløpig.

TOGREISER: Kommunikasjonssjef i Vy, Gina Scholz sier at alle som reiser alene på toget vil få ett ledig sete ved siden av seg, mens familier blir satt sammen. Foto: Pressefoto, Vy

– Vi ser er at folk sitter på gjerdet og venter på hva myndigheter sier, sier kommunikasjonssjef Vy, Gina Scholz.

Men reiseselskapene håper at folk ikke venter for lenge. SJ Norge melder at det nærmer seg utsolgt på enkelte avganger rundt jul.

Både tog- og flyselskaper ber folk om å bestille billetter i god tid, og reise hjem tidlig, hvis de kan.

EKSTRAAVGANGER: Pressekontakt Christer Baardsen sier Norwegian er klare for økt juletrafikk. Foto: Norwegian

– Vi forventer stor pågang. På grunn av etterspørselen setter vi opp 62 ekstraavganger i julen fordelt på de fleste rutene våre, sier pressekontakt Christer Baardsen i Norwegian.

Også SAS har økt antall avganger og ruter fra midten av desember og ut i januar.

MANGE VENTER: Pressesjef i SAS, John Eckhoff, sier mange nå bestiller billett tettere opp mot avgang. Foto: SAS

– Samtidig er det færre billetter tilgjengelig enn vanlig, så vær tidlig ute med bestilling, sier pressesjef John Eckhoff.

Uansett ikke normal-jul

Fylkeslegen i Rogaland, Janne Dahle-Melhus, tror det vil kunne bli ulike regler i jula, avhengig av smittesituasjonen i den enkelte kommune.

– Det er uforutsigbart og vi må alle ha en plan B.

HOLD AN: Fylkeslege Janne Dahle-Melhus i Rogaland. Foto: Inger Johanne Stenberg / NRK

En normal jul blir det ikke, uansett hvor i landet du bor.

– Jeg vil tro at å være flere enn 10–15 personer sammen blir vanskelig uansett. De fleste har ikke stuer og spisebord som er store nok til å holde avstand.