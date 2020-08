Denne artikkelen er over en måned gammel, og kan inneholde utdaterte råd fra myndighetene angående koronasmitten. Hold deg oppdatert i NRKs oversikt, eller gjennom FHIs nettsider.

Solbjørg Jacobsen er ute på ærend i Sveio sentrum. Nå er det koronautbruddet i kommunen det snakkes om på tettstedet, ifølge sveibuen.

REDD: Solbjørg Jacbosen i Sveio synes det er skummelt at hjemstedet har fått et koronautbrudd. Foto: Eli Bjelland / NRK

– Jeg synes det er veldig skummelt. Du blir fryktelig redd, sier Jacobsen som har en syk mann.

– Jeg blir engstelig på grunn av ham, sier hun.

De første kom via Sverige

Smitteutbruddet startet i Haugesund etter at et ektepar kom med bil fra et land utenfor Europa, via Sverige.

I MÅL: Smittevernlege Teis Qvale tror ikke de får flere positive koronaprøver i dette utbruddet. Foto: Thomas Halleland / NRK

– Disse gikk i karantene etter at de kom til Norge, sier smittevernlege i Haugesund kommune, Teis Qvale. Han vil ikke si noe om hvilken nasjonalitet ekteparet har eller hvilket land de hadde besøkt. Men det var ikke et «grønt» land.

Åtte av de ti smitta i Haugesund er i nær familie. De to siste er nære kontakter, men ikke i slekt.

Tror ikke de finner flere

Det tiende tilfellet av koronasmitte i kommunen, i dette utbruddet, ble påvist søndag. Kommunen jobber videre med smittesporing mandag, men ifølge smittevernlegen ser det ut til at de har kommet til bunns i smitten.

– Forventer dere flere smittetilfeller?

– Forhåpentligvis ikke, men det gjenstår å se, sier Qvale.

Til nå har 27 personer fått påvist koronasmitte med utgangspunkt i utbruddet i Haugesund. Ti av disse hører til i Haugesund, 16 i Sveio, mens én person er hjemmehørende på Askøy utenfor Bergen. Personene er i alderen 11 til 55 år, og den eldste er i risikogruppa, sier smittevernlegen.

– Det kunne blitt stygt

Einingsleiar på Sveio omsorgssenter, Camilla Selbakk, har litt lavere skuldre nå enn det før helgen, da tre av de ansatte hadde fått påvist koronasmitte, og 25 ansatte i helse- og omsorgsseksjonen i kommunen måtte i karantene.

LETTET: Einingsleiar på Sveio omsorgssenter, Camilla Selbakk, føler de har kontroll mandag. Foto: Eli Bjelland / NRK

– Det var ganske kaotisk på fredag. Det kunne blitt stygt, men i dag føler jeg vi har kontroll, sier Selbakk.

Pårørende må nå avtale å besøke sine nærmeste på omsorgssenteret. Besøk er begrenset til en halvtime på et avgrenset rom.

– Noen av beboerne er vant med besøk hver dag. Nå får de ikke det lenger, men de forstår det, sier Selbakk.

To personer innlagt

To personer ble lagt inn med koronasmitte på Haugesund sjukehus fredag og lørdag, men begge ligger på vanlig sengepost, opplyser kommunikasjonsdirektør i Helse Fonna Magne Kydland.

Det er én voksen, og én eldre pasient over 65 år som får behandling på sykehuset.

Ikke overrasket

Fylkeslege i Rogaland, Janne Dahle-Melhus, er ikke overrasket over utbruddene vi har sett de siste dagene.

FORVENTET: Fylkeslege Janne Dahle-Melhus er ikke overrasket over at det kommer nye utbrudd. Foto: Inger Johanne Stenberg / NRK

– Vi er på sett og vis i en ny fase. Det er ikke helt uventet at når en slipper opp mer og reiser mer, så får vi flere smittetilfeller, sier hun.

Nye utbrudd betyr ikke at vi må trø på bremsen og stenge ned, sier fylkeslegen.

– Da vil vi holde på med start-stopp til det kommer en vaksine. De som får symptomer må teste seg, så må vi isolere de mest mulig slik at vi ikke får de store utbruddene, sier hun.