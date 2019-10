FNB åpner årsmøtet likevel

Årsmøtet til Folkeaksjonen Nei til mer bompenger (FNB) i Stavanger i kveld er likevel åpnet for pressen. Ifølge Frode Myrhol er årsaken at ingen fra FNB Oslo har stilt på møtet, og at de dermed føler seg trygge på at årsmøtet vil gå rolig for seg.